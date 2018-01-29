Суд арестовал задержанного с Навальным активиста Константина Салтыкова

Тверской суд Москвы арестовал активиста Константина Салтыкова на 30 суток по обвинению в повторном нарушеним правил участия в массовой акции и на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Об этом сообщает «Медиазова» на координатора «Открытой России» Полину Немировскую.

Она уточнила, что, согласно постановления Пленума Верховного суда, в сумме активист должен отбыть за два административных правонарушения не 45, а 30 суток ареста.

В суде Салтыков рассказал, что полицейские его били в автозаке, а затем один из них на него сел. Адвокаты активиста Андрей Юмашев из «Открытой России» и Вероника Полякова из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) просили прекратить производство по ст. 19.3, поскольку у их клиента не было умысла нарушать закон и полиция не предъявляла ему никаких требований, следовательно ему нечего было не исполнять, добавила Немировская.

Напомним, что Салтыкова задержали вместе с политиком Алексеем Навальным днем 28 января на Тверской улице во время «Забастовки избирателей». С активиста также пытались взять объяснения для передачи материалов на проверку по признакам престуления по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), однако Салтыков воспользовался 51-й статьей Конституции и отказался давать какие-либо показания.