Новая газета

Ведущего новостей на канале «Навальный LIVE» арестовали на 10 суток

Общество

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Симоновский суд арестовал на 10 суток ведущего новостного выпуска на канале «Навальный LIVE» Дмитрия Низовцева, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в своем твиттере.

По словам Жданова, суд установил, что Низовцев мешал следственной группе во время задержания, за это ему дали 10 суток ареста.

Ранее в штабе Навального сообщали, что Низовцев был доставлен в Даниловский отдел полиции, а после ему предъявили обвинение в сокрытии взрывного устройства в смартфоне.

Напомним, в воскресенье в городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». По оценкам организаторов, митинги или шествия прошли почти в 100 городах, в МВД заявили, что протестные акции были в 46 городах. Акции в Москве и Санкт-Петербурге не были согласованы с властями.

Полиция задержала 350 человек по всей России. Больше всего задержанных оказалось в Уфе (66 человек), Волгограде (65 человек) и Чебоксарах (51 человек). В Москве были задержаны 16 человек. Среди них — политик Алексей Навальный и Николай Ляскин. 

Теги:
арест, акции протеста, навальный, mp
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