СПЧ попросил у Минкульта копию фильма «Смерть Сталина» для изучения

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил у Минкульта копию фильма «Смерть Сталина», сообщается на сайте совета.

Планируется, что фильм изучит межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв репрессий. В нее войдут глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе, замминистра юстиции России Алу Алханов, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

«Дело не в проверке фильма. Мы хотим сами посмотреть, что это за фильм такой, а дальнейшие действия будут зависеть от результатов просмотра. Мы не можем уподобиться известному персонажу, который сказал: "Я Пастернака не читал, но осуждаю"», — объяснил глава СПЧ Михаил Федотов.

Напомним, 23 января министерство культуры отозвало прокатное удостоверение. Тогда же министр культуры Владимир Мединский заявил, что ведомство направит фильм на дополнительную юридическую экспертизу. В Москве прошли несколько показов фильма в кинотеатре «Пионер». С 27 января кинотеатр прекратил сеансы «по независящим от них причинам».

Ранее фильм раскритиковала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее мнению, «Смерть Сталина» «специально разжигает рознь внутри нашего общества», содержит признаки экстремизма и нуждается в дополнительной юридической экспертизе.