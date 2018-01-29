Суд запретил использовать данные пользователей «ВКонтакте»

Девятый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск социальной сети «ВКонтакте», запретив компании Double Data использовать данные пользователей социальной сети.

Как рассказали «Новой газете» представители «ВКонтакте», Double Data извлекала сведения о пользователях соцсети: фамилии, имена, места работы и учебы и другую открытую информацию.

Информацию компания использовала в коммерческих целях, в том числе для оценки кредитоспособности заемщиков. При этом ни пользователи, ни сама соцсеть не давали на это разрешения.

«Мы всегда отстаиваем интересы нашей аудитории. Double Data нарушала права пользователей "ВКонтакте", используя их данные без предварительного согласия. Для нас принципиально было защитить людей от подобных действий, ведь они доверили информацию о себе нам, не предполагая, что ее будет собирать какой-то сторонний сервис»​, — заявили в пресс-службе «ВКонтакте».