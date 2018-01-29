Минобороны отрицает «опасный» перехват самолета-разведчика США над Черным морем

В Минобороны подтверждают, что истребитель Су-27 вылетал на перехват американского самолета-разведчика, который совершал полет над нейтральными водами Черного моря, передает РИА Новости.​ Однако в ведомстве отрицают опасное сближение российского истребителя и самолета-разведчика США.

«На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США», — заявили в Минобороны, отметив, что весь полет проходил «строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Как объяснили в ведомстве, после того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее CNN сообщил, что российский истребитель совершил опасный перехват американского самолета. По информации телеканала, Су-27 пролетел от самолета США примерно в пяти футах (1,5 м).