В московском СИЗО умер экс-глава партии «Социал-демократы России»

Бывший председатель партии «Социал-демократы России», экс-кандидат в губернаторы Псковской области Алексей Бурнацев умер в московском СИЗО № 4, где провел более двух с половиной лет по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Бурнацева Вячеслава Макарова.

«По официальной информации, переданной родственникам, — от инфаркта», — сказал адвокат.

Макаров уточнил, что Бурнацев был инвалидом второй группы и что защитники просили смягчить ему меру пресечения из-за состояния здоровья, однако суд отказывался это делать.

По информации газеты «Московский комсомолец», экс-председатель партии умер в 81-ой больнице в Москве, куда его доставили 28 января после того, как он почувствовал недомогание. Как пишет издание, он скончался в ночь на 29 января, «предположительно, после острого инфаркта миокарда».

Напомним, что летом 2015 года Бурнацева арестовали по делу о мошенничестве, в котором участвовали граждане африканских стран. На родине они получали паспорта с именами, похожими на названия крупнейших российских организаций, такие как «Газ Пром» и «Рос Нефт». Они открывали на эти имена счета в банке, а затем создавали поддельные сайты, размещая на них объявления о продаже различных товаров, включая уголь, газ и нефть. Указанные на сайте цены были ниже рыночных, что привлекало клиентов.