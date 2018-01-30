Родченков: об употреблении допинга российскими спортсменами Мутко докладывал Путину

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью телеканалу ARD рассказал, что президент России Владимир Путин причастен к употреблению допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи. Выдержки из интервью опубликовала Suddeutsche Zeitung.

В трейлере фильма слышен голос Родченкова, который сообщает, что бывший министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко докладывал президенту об употреблении спортсменами допинга.

Родченков отметил, что Путин «хотел все знать», и «это была простая цепочка».

По его мнению, система употребления допинга в России выстраивалась «сверху», так как только президент мог задействовать ФСБ.

«Я докладывал об этом заместителю министра спорта Юрию Нагорных, а тот передавал информацию Виталию Мутко, который затем обращался к Путину», – сказал он.

Ранее Путин назвал ошибкой допуск Родченкова к работе в российской спортивной системе. Путин также заявил, что Родченков «сейчас под контролем ФБР», и «нельзя было работать с такими людьми».

Напомним, что Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год. После обвинений в уничтожении проб он подал в отставку и уехал в США.

В США Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), передав свои дневники с подробным описанием системы употребления допинга российскими спортсменами в период Олимпийских игр в Сочи.

На основе этих показаний были проведены расследования, в результате которых многих российских спортсменов дисквалифицировали и лишили медалей Олимпиады в Сочи, а сборную России не допустили до зимних Игр в 2018 году в Южной Корее.

В России Родченков заочно арестован. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и незаконном обороте сильнодействующих веществ.