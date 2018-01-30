114 крупных чиновников и 96 олигархов: в США определились с объектом санкций против кремлевского окружения

Министерство финансов США внесло в «кремлевский доклад», переданный конгрессу США, имена 210 человек, передает ТАСС. Среди них 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Уточняется, что в список включено руководство администрации президента России, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава президентской администрации Андрей Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, помощник президента Владислав Сурков, а также Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, основатель и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Кроме того, в список включены Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Сергей Нарышкин, Геннадий Тимченко, Александр Бортников, Петр Авен, Владимир Потанин.

В докладе оценивается то, насколько указанные люди связаны с Путиным, насколько они причастны к коррупции в стране, а также оценен размер их состояний и источников дохода. Кроме того, в документе идет речь о том, какой будет эффект от введения санкций против указанных людей.

Документ подготавливали министерство финансов США, Госдепартамент и Управления директора Национальной разведки. Документ не носит прямой юридической силы.

Его должны заслушать по три комитета в каждой из палат: по иностранным делам, финансам и банковской деятельности. После чего должны последовать конкретные шаги исполнительной или законодательной власти.