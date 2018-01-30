Число пострадавших из-за вспышки кишечной инфекции в Хабаровске увеличилось до 113 человек

В гимназии № 6 в Хабаровске 113 человек заразились норовирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что среди пострадавших семеро взрослых, а остальные отравившиеся — дети.

По словам замглавы отдела санитарного надзора управления Ольги Редько, в пищеблоке учебного заведения были выявлены нарушения: овощи не подвергались положенной обработке в соляном или уксусном растворе, нарезку овощей для салатов и горячих блюд проводили на одном аппарате, не соблюдался температурный режим в витрине для хранения готовых блюд, а пищу раздавали без перчаток и щипцов.

«Сотрудники пищеблока не были обеспечены необходимым количеством комплектов одежды, нарушался режим уборки и дезинфекции, не соблюдались элементарные правила личной гигиены», — заявили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что в лечебные учреждения школьники начали обращаться 26 января. Четверо пострадавших были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».