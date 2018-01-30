Российская конькобежка отказалась от выступления на Олимпиаде в Пхенчхане

Российская конькобежка Ольга Граф, которую Международный олимпийский комитет пригласил на Олимпиаду-2018, отказалась от участия в Играх из-за невозможности выступить в командной гонке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спортсменки.

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь. В их числе и мои партнеры по командной гонке», – сказала она.

По словам Граф, основная дисциплина, к которой она целенаправленно готовилась — командная гонка преследования.

«Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — сообщила Граф.

Спортсменка отмечает, что как спортсмен и как гражданин, она крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, но была готова отстаивать честь страны даже на этих условиях.

Граф вошла в список из 169 россиян, допущенных МОК на Игры-2018 года в Пхенчхане. После отказа Граф выступать на Играх в составе конькобежной команды «Олимпийских спортсменов из России» остаются три человека — Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Сергей Трофимов.

Олимпийские Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.