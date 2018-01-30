«Левада-центр» сообщил об отношении россиян к приговору Улюкаеву

Большинство следивших за следствием по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева россиян уверены, что он вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом свидетельствуют данные проведенного 19—23 января опроса «Левада-центра», оказавшегося в распоряжении РБК.

41% опрошенных согласны с тем, что глава Минэкономразвития вымогал взятку, а каждый пятый респондент назвал его жертвой противостояния во власти.

Издание отмечает, что внимательно за процессом по делу Улюкаева следили 13% россиян, а еще 44% сообщили, что знают о нем в общих чертах.

Из осведомленных о ходе следствия респондентов 27% считают, что давления на суд со стороны властей не было, 28% придерживаются противоположного мнения. 35% знакомых с делом участников опроса затруднились ответить на этот вопрос.

Социолог «Левада-центра» Денис Волков отмечает, что Улюкаев не превратился в «однозначного антигероя», как это произошло с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым. «Слишком этот процесс над Улюкаевым остался непонятным и неоднозначным», — отметил Волков.

Мнения респондентов разделились по вопросу о том, почему на суд не явился главный свидетель по делу, глава «Роснефти» Игорь Сечин. 23% полагают, что он «ставит себя выше закона, пренебрегает судом»; 18% «не понимают, что именно стоит за этим делом»; 17% полагают, что собранных улик было достаточно для вынесения приговора; 12% считают решение суда предопределенным и не связанным с сутью обвинения.

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Экс-министра обвиняли в получении 14 ноября 2016 года взятки от Сечина суммой в 2 миллиона долларов за положительное решение по вопросу покупки «Роснефтью» акций «Башнефти». Улюкаев свою вину не признает.