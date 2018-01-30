Власти США решили не вводить новые санкции в отношении российского ВПК

Власти США пока не видят необходимости вводить новые санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса. Об этом объявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает Reuters.

«Если закон работает, то пока нет необходимости вводить новые санкции», — заявила представитель Госдепартамента.

Она уточнила, что если санкции будут наложены, то они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором.

В то же время Науэрт отметила, что санкции США будут продолжаться, пока Россия не прекратит «провокационные и дестабилизирующие» действия.

«Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не удовлетворит требования Конгресса и администрации в отношении тех действий, которые и привели к их введению. Санкции должны наказывать Россию за ее действия»,- сказала Хизер Науэрт.

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Конгресс наделил полномочиями по введению санкций президента США, но Трамп делегировал соответствующие полномочия Госдепартаменту, который должен советоваться по этому вопросу с Министерством финансов.

Напомним, 29 января в рамках CAATSA начинают действовать новые ограничительные меры против 33 российских организаций, большинство из которых представляют сектор ОПК, объявленные 26 октября 2017 года.