Депутаты Госдумы РФ отказались ехать в США на «молитвенный завтрак» из-за «кремлевского доклада»

Главы трех думских комитетов отказались участвовать в «молитвенном завтраке» в США из-за публикации «кремлевского доклада», передает Интефакс.

Не поедут в Америку глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Во вторник Минфин США внес в «кремлевский доклад» имена 210 россиян. Среди них 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний (в том числе руководство администрации президента России), а также 96 олигархов. Против этих людей могут быть введены новые санкции.

Глав думских комитетов приглашали их коллеги из американского Конгресса. Организаторами «завтрака» выступают Конгресс США и христианская организация Fellowship Foundation.

«Молитвенный завтрак» традиционно посещает президент США, на него приглашают знаковых политиков, бизнесменов, членов общественных и религиозных организаций. Всего около трех тысяч человек из нескольких десятков стран.

Ожидалось, что в российскую делегацию войдут 70 человек, в том числе и кандидат в президенты России, журналистка Ксения Собчак. В этом году «завтрак» пройдет уже в 66-й раз.