Reuters попал под санкции МОК: ему запретили освещать церемонию открытия Олимпиады

Агентству Reuters запретили освещать церемонию открытия Олимпиады в Южной Корее. Такое решение принял международный олимпийский комитет (МОК) из-за того, что агентство без разрешения опубликовало фотографии с репетиции тестового зажжения Олимпийского огня, передает Интерфакс со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Возмущение МОК вызвала публикация девяти снимков с репетиции в воскресенье, поскольку традиционно церемония открытия Олимпиады держится в тайне до самого последнего момента. Организаторы Игр в Пхенчхане обещали показать шоу, которое «удивит весь мир».

В самом агентстве заявили, что фотографии были опубликованы по ошибке. Вскоре Reuters удалило все снимки и извинилось перед организаторами за «причиненные неудобства».

В оргкомитете Олимпийских игр предупредили других журналистов и представителей СМИ, что будут жестко наказывать тех, кто не будет выполнять установленные правила. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.