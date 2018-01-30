Песков о «кремлевском списке»: де-факто все названы врагами США

Де-факто все названы врагами США, заявил информагентствам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию в США «кремлевского списка».

«Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США (…). Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление», — заявил Песков.

Он добавил, что публикация документа может потенциально наносить ущерб имиджу руководства России, политикам и предпринимателям.

По словам Пескова, публикация широкого списка с высшим руководством России беспрецедентна, заключение можно будет после анализа. Нужно понять мотивацию и причины создания списка, «дьявол кроется в деталях», отметил представитель Кремля.

Сам Песков индифферентно относится к попаданию в список США.

Во вторник Минфинан США внес в «кремлевский доклад» имена 210 россиян. В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, все руководство администрации президента, среди них — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, в список включили и всех федеральных министров.

Против этих людей могут быть введены новые санкции.