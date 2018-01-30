ЕСПЧ присудил компенсацию фигурантам «болотного дела» Барабанову, Зимину и Полиховичу

Европейский суд по правам человека присудил фигурантам «болотного дела» Андрею Барабанову, Алексею Полиховичу и Степану Зимину в общей сумме 35 тысяч евро в качестве компенсации. Решения опубликованы на сайте суда.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили пункт 3 и 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Право на свободу и личную неприкосновенность).

Полиховичу и Зимину присудили по 12,5 тысяч евро, Барабанову — 10 тысяч евро.

Андрея Барабанова приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы. Степана Зимина и Алексея Полиховича к трем с половиной годам. Их признали виновными в участии в «массовых беспорядках» на Болотной площади 6 мая 2012 года и применении насилия в отношении представителя власти.

Барабанов вышел на свободу в конце декабря 2015 года. Полиховича и Зимина освободили по УДО также в 2015 году.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади было возбуждено после событий 6 мая 2012 года. Тогда во время акции протеста «Марш миллионов» были задержаны более 400 человек.