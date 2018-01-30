Более 7 тысяч пользователей Telegram намерены судиться с ФСБ

Более семи тысяч человек откликнулись на призыв РосКомСвободы, объявившей кампанию по поиску желающих судиться с ФСБ из-за требования предоставить спецслужбам информацию, которая позволяет декодировать переписку пользователей. Теперь юристы будут им помогать составлять административные иски, рассказал «Новой газете» руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«В декабре прошлого года РосКомСвобода объявила кампанию по поиску желающих среди пользователей Telegram судиться с ФСБ о незаконных, по их мнению, требований предоставить коды для шифрования переписки пользователей. На этот призыв за два месяца откликнулись более семи тысяч человек», — сообщил он.

Сейчас, по словам Чикова, в РосКомСвободе «перешли ко второму этапу». «Всем, кто заявил о таком намерении, разъясняют, каким образом нужно действовать, чтобы подать административный иск. Им пошагово разъясняют алгоритм действий», — пояснил собеседник. Для этих целей в Telegram создан чат для вопросов-ответов. Пока в нем несколько десятков человек.

Юристов РосКомСвободы ведет адвокат Саркис Дарбинян. Он же будет подавать в Тверской суд Москвы коллективный иск от 20 человек. По словам Чикова, административный иск к ФСБ будет подан уже в феврале. Точную дату он назвать затруднился.

«Агора» выступает партнером кампании. «Как известно, мы ведем дела двух журналистов — Александра Плющева и Олега Кашина, которые первыми обратились с исками к ФСБ», — добавил Чиков.

Напомним, журналист Олег Кашин и радиоведущий «Эхо Москвы» Александр Плющев подали иски к ФСБ, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки, в конце октября прошлого года. Журналисты отмечали, что спецслужбы затрагивают их право на конфиденциальное общение с источниками информации.

Практически сразу Мещанский суд Москвы вернул иск Плющева к ФСБ, заявив, что из его содержания «не следует, что обжалуемые действия нарушают или затрагивают права, свободы и интересы истца». А в середине декабря этот же суд зарегистрировал, но отказался принимать к производству иск Кашина.

16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ передать ФСБ информацию. Основатель компании Павел Дуров обвинил спецслужбы в нарушении Конституции и заявил о намерении оспаривать решение суда.

В конце июня глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от Дурова передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Под угрозой блокировки Дуров согласился зарегистрировать мессенджер, но отказался передавать властям данные о пользователях.