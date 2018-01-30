СК назвал нарушением этики критику приговора врачу-гематологу Мисюриной

В Следственном комитете заявили, что критика людей из сферы медицины в адрес приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной нарушает этику.

«Вызывает крайнее удивление, когда приговор суда медицинскому работнику берутся комментировать другие люди, в том числе из сферы медицины, даже не будучи ознакомленными с материалами конкретного уголовного дела, по сути подвергая сомнению компетенцию своих же коллег, дававших экспертное заключение по этому делу», — сказано в заявлении СК.

В ведомстве также возмутились комментариями «лиц, которые не имеют представления ни об экспертной деятельности, ни о следственной работе, не говоря уже о материалах конкретного дела».

«Никакой негативной тенденции, связанной с привлечением к уголовной ответственности врачей, нет и быть не может», — добавили в СК.

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Напомним, дело в отношении Елены Мисюриной было заведено в 2015 году. Как утверждает следствие, в 2013 году врач сделала пациенту трепанобиопсию (забор образцов костного мозга и костной ткани), нарушив «методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции». Из-за повреждения кровеносных сосудов пациент скончался.

В январе Мисюрину признали виновной по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть). Ее приговорили к двум годам колонии общего режима.

Как ранее сообщала «Новая газета», обвинение строилось на показаниях патологоанатома Мартыновича, он работал вместе с Мисюриной. Он рассказал, что Мисюрина якобы не туда ввела иглу при биопсии, что привело к фатальным последствиям.

Главные врачи московской онкологической больницы №62 Дмитрий Каннер и столичной ГКБ им. Юдина Денис Проценко объявили акцию в защиту Елену Мисюриной. За медика заступилась общественная организация «Лига защиты врачей». По их мнению, следствие не учло, что причиной смерти пациента могло стать осложнение основного заболевания.