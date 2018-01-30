Избирком Ростовской области закупит стикеры для Telegram

Избирательная комиссия Ростовской области объявила конкурс на 2,6 млн руб. Исполнителю предлагается разработать различные материалы, в том числе стикеры для Telegram. Они нужны для тех, кто впервые пойдет голосовать. Таких в регионе, как рассказали «Новой газете» в пресс-службе комиссии, более 45 тыс. человек.

Документы опубликованы на сайте госзакупок. Из них следует, что для избиркома требуется «создать стикерпак, состоящий не менее, чем из 15 стикеров, посвященных процессу голосования и осуществить его загрузку в приложение Telegram». Стикеры должны вписываться в визуальную концепцию избирательной кампании и отражать «актуальные для участников акции явления социальной жизни».

«Стикерпаки являются дополнительным мотиватором привлечения молодых людей на избирательные участки», — пояснили «Новой» необходимость включения в госзакупку стикеров.

Избиркому также требуется 45 тыс. именных приглашений, такое же количество блокнотов-магнитов, мобильное приложение, мотивационный видеоролик, игровая приставка и четыре пары «умных» часов. Деньги на все это будут выделены из бюджета Ростовской области. В среднем, на одного участника будет израсходовано порядка 57 рублей.

«Каждому, кто в этом году впервые придет на выборы, будет отправлено именное приглашение с QR-кодом, ссылкой на приложение и ссылкой для скачивания стикерпака для мессенджера. Когда избиратель придет на участок, ему вручат сувенир — магнитный блокнотик. На участках будут размещены плакаты с этими же QR-кодом. Молодые люди должны будут сфотографировать этот код, зайти в программу, в том числе с помощью стикеров. Таким образом, они станут участником розыгрыша, который будет проведен после дня голосования», — рассказали в пресс-службе ростовского избиркома.

Розыгрыш — с помощью генератора случайных чисел — будет длиться до 20 марта, 30 марта состоится вручение призов. Победители получат игровую приставку и часы.

Мотивационный видеоролик участники акции смогут просмотреть с помощью того же приложения. «Сюжет видеоролика раскрывает суть акции, информирует о возможности реализации активного избирательного права», — пояснили в пресс-службе.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В избирательной кампании на сегодняшний день участвуют 14 кандидатов: два самовыдвиженца, в том числе Владимир Путин, и 12 представителей партий.