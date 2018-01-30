Путин: обидно, что не включили в «кремлевский список»

Президент России Владимир Путин пошутил о том, что его не включили в так называемый «кремлевский доклад». «Обидно», — сказал российский лидер. Его слова приводит РИА Новости.

«Собака лает, а караван идет, России нужно заниматься внутренними вопросами», — считает Путин. Среди этих вопросов: Экономика, сельское хозяйство, здравоохранение, обороноспособность.

Глава государства отметил, что не видел документа, но коллеги его проинформировали. Однако считает такой шаг является недружественным, и он наносит вред отношения двум странам.

При этом президент отметил, что Россия воздержится от ответных шагов после публикации «кремлевского списка», однако будет следить за развитием ситуации.

«Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона — американская в данном случае», — сказал Путин.

Во вторник Минфинан США внес в «кремлевский доклад» имена 210 россиян. В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, все руководство администрации президента, среди них — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, в список включили и всех федеральных министров.