Новая газета

В Шереметьево задержали Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова

Политика

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В Шереметьево задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и пресс-секретаря предвыборного штаба политика Руслана Шаведдинова, которые во время митинга 28 января вели трансляцию на канале «Навальный Live». Об этом они сами сообщили в своих аккаунтах в твиттере.

По словам Ярмыш, их везут в ОВД «за призывы к несогласованной акции».

Шаведдинова и Ярмыш звадержали на выходе из зоны таможенного контроля, где их в течение часа досматривали, согласно некоему «распоряжению». Также досмотрели и сотрудника штаба Навального Оксану Баулину.

Ни Шаведдинов, ни Ярмыш на звонки «Новой газеты» не ответили.

Напомним, 28 января Шаведдинов и Ярмыш вели прямую трансляцию «Забастовок избирателей» по всей России на канале «Навальный Live». Свое местонахождение они не раскрывали. В день акции полиция выпилила болгаркой двери в офисе ФБК и федеральном штабе. Как предполагали Ярмыш и Шаведдинов, сотрудники полиции искали студию, из которой ведется трансляция.

Теги:
митинги, полиция, задержания, навальный
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