В Шереметьево задержали Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова

В Шереметьево задержали пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и пресс-секретаря предвыборного штаба политика Руслана Шаведдинова, которые во время митинга 28 января вели трансляцию на канале «Навальный Live». Об этом они сами сообщили в своих аккаунтах в твиттере.

Киру и Руслана, ведущих нашего суперстрима 28 января задержала полиция в аэропорту pic.twitter.com/NniuyGaMlH — Alexey Navalny (@navalny) January 30, 2018

По словам Ярмыш, их везут в ОВД «за призывы к несогласованной акции».

Нас с Русланом везут в ОВД за «призывы к несогласованной акции» — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 30, 2018

Все ещё не знаем, куда именно нас везут. «Сейчас до МКАДа доедем, нам позвонят и разберемся!» - говорит полицейский — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 30, 2018

Шаведдинова и Ярмыш звадержали на выходе из зоны таможенного контроля, где их в течение часа досматривали, согласно некоему «распоряжению». Также досмотрели и сотрудника штаба Навального Оксану Баулину.

Увели проводить личный досмотр, вообще ничего не сказав. И только, когда я отказалась дальше идти, пока мне не объяснят, что происходит, сообщили, что есть «распоряжение» досмотреть меня pic.twitter.com/zlxRF71fkx — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 30, 2018

Ни Шаведдинов, ни Ярмыш на звонки «Новой газеты» не ответили.

Напомним, 28 января Шаведдинов и Ярмыш вели прямую трансляцию «Забастовок избирателей» по всей России на канале «Навальный Live». Свое местонахождение они не раскрывали. В день акции полиция выпилила болгаркой двери в офисе ФБК и федеральном штабе. Как предполагали Ярмыш и Шаведдинов, сотрудники полиции искали студию, из которой ведется трансляция.