Медведев: непопадание в «кремлевский список» — это повод уволиться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посчитал, что тот, кто не попал в «кремлевский список», должен подумать об увольнении, его слова передает агентство Интерфакс.

«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем», — сказал Медведев.

Сам премьер-министр, а также весь кабинет министров попали в документ, который ранее опубликовал Минфин США. По каким критериям в Вашингтоне включали тех или иных людей остается не совсем ясным.

Известно, что в список попали все те, кто оказался в рейтинге Forbes, а также данные США совпали с рейтингом РБК 500. Всего Вашингтон внес в этот документ имена 210 россиян.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил о том, что его не включили в так называемый «кремлевский доклад». «Обидно», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что не видел документа, но коллеги его проинформировали. Однако считает такой шаг является недружественным, и он наносит вред отношения двум странам.