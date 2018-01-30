В США родственникам погибших при крушении MH17 присудили компенсацию по иску против Стрелкова

В США группа родственников жертв крушения малайзийского «Боинга», потерпевшего крушение под Донецком, выиграла иск к бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину). Об этом сообщает нидерландское издание Zembla со ссылкой на адвоката истцов Флойда Уиснера.

Родственники погибших получили право компенсации от Стрелкова. По их словам, решение имеет символическое значение и привлекает внимание к авиакатастрофе.

Стрелков должен выплатить каждому из заявителей по 20 млн долларов — 10 млн долларов в качестве моральной компенсации и еще 10 млн долларов в качестве компенсации причиненного им ущерба. При этом издание отмечает, что вероятность получения этой компенсации «равна нулю».

«Если эти люди каким-то образом заставят меня выплачивать деньги, то мне придется прожить следующую тысячу лет. Больше комментировать мне нечего», — прокомментировал ситуацию РБК Стрелков.

В июле 2015 года в США родственники 18 погибших пассажиров подали к Стрелкову иск на 900 млн долларов. У погибших было двойное гражданство — США и Нидерландов.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

В докладе об обстоятельствах крушения cовет безопасности Нидерландов назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук». Россия отрицает причастность к катастрофе.

В расследовании авиакатастрофы участвуют пять стран: Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды. Они подписали соглашение по судебному преследованию подозреваемых в крушении судна.