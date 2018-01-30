Власти Петербурга пояснили отсутствие документов на строительство храма «разрешением сверху»

Заместитель главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга Андрей Хобец считает, что для строительства храма не нужны документы, достаточно «разрешения свыше», пишет «Фонтанка».

«Разве может храм божий строиться без разрешения? Это решено свыше. Вы же православные люди», — сказал он на публичных слушаниях по корректировке Правил землепользования и застройки.

Перед ним выступала местная жительница, которая спросила, почему «для РПЦ у нас имеются отдельные условия для строительства, тогда как ни один инвестор в городе не имеет права строить без разрешительных документов?»

Она рассказала, что в конце улицы Савушкина, на пересечении со Школьной улицей, запланировано строительство большого пятиглавого храма высотой 32 метра.

В приходе местным жителям сказали, что это будет небольшой храм, а чиновники — что это будет временное строительство. «Хотя на деле его строят из бетонных блоков, это капитальное строительство», — отметила она.

Местные жители обратились в прокуратуру, та — в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Комитет порекомендовал приходу получить документы на строительство. После этого жители повторно обратились в прокуратуру — уже по поводу того что «КГА фактически пытается узаконить незаконное строительство».

«Новая газета» направила через пресс-службу администрации Приморского района обращение к Хобецу прояснить свою позицию по поводу документов.