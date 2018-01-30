Биатлонист Бьорндален поедет на Олимпийские игры 2018 в качестве тренера сборной Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) включил восьмикратного победителя зимних Олимпийских игр Уле-Эйнара Бьорндалена в состав сборной Белоруссии, сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации биатлона.

«Уже можно официально говорить, что Уле-Эйнар Бьорндален отправится на Олимпиаду в качестве тренера национальной сборной Беларуси. Функционал будет определен чуть позже», — заявили в федерации биатлона.

Бьорндален ранее не прошел отбор для участия в Зимних Олимпийских играх-2018 в составе национальной сборной Норвегии. На заключительном отборочном старте биатлонист занял 42-е место.

На счету норвежца 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз спортсмен выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз он становился победителем Кубка мира. Всего Бьорндален одержал 95 побед в личных гонках на этапах Кубка мира по биатлону и еще одну в соревнованиях по лыжам.

После Олимпиады в Сочи он объявил о завершении спортивной карьеры, однако позднее изменил свое решение.

Бьорндален — муж белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой. Ранее он говорил, что поедет на Олимпиаду поддержать свою супругу.