Руководство школы в Сочи проверят после жалобы учителя на состояние кабинета

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил местному управлению образования пересмотреть кадровый состав администрации школы №4 в Сочи, которая допустила плохое состояние школьного класса и уволило рассказавшую об этом учительницу Елену Носову. Об этом сообщается в сюжете «Вести Кубань».

Глава региона посетил школу спустя месяц после того, как Носова сняла и опубликовала видео об ужасном состоянии кабинета, в котором ей приходилось работать. Ему показали тот самый кабинет, на состояние которого жаловалась учительница. К этому моменту в нем уже сменили мебель. Однако Носова показала губернатору, как к его приезду подготовились в школе — от стены отодвинули тумбочку, и оказалось, что она скрывала осыпавшуюся со стены штукатурку.

«Вы даже мелкий ремонт нормально сделать не можете, коллеги. Мы сегодня должны заниматься повышением качества образования. А у руля, у фундамента образования стоит учитель. Давайте создавать ему нормальные условия работы, чтобы не получить „бутафорное“ качество образования наших детей. Эта учительница должна была работать в хороших условиях, и задача руководителя школы — эти условия ей создать. А вы пытаетесь все закрасить, быстро заменить парты, шкафы поставить — все сделать для того, чтобы скрыть ситуацию. Не нужно этого делать. Необходимо, наоборот, вскрывать такие ситуации, чтобы они больше не повторялись», — заявил Кондратьев.

При этом он отметил, что сама школа находится в хорошем состоянии, и претензий к мэру по части содержания в целом школ и конкретно этой школы у него нет.

«Мэр не может приехать в каждую школу и чинить там дверь, это уже задача администрации учебного заведения и конкретно его директора. Те парты, которые мы видели в ролике, можно было хотя бы покрасить. Это бесхозяйственность, и она в первую очередь в голове у администрации школы, у ее руководителя. Можно было посмотреть, что конкретно нуждается в текущем ремонте, не в процессе учебного года, а до его начала. А учитель должен учить. С учителя мы можем спросить только за качество образования. Администрация школы, я считаю, на данный момент со своей задачей не справляется», — добавил губернатор.

Сама Носова рассказала «Комсомольской правде», что заключила с руководством школы, уволившей ее, мировое соглашение. Она заберет из суда иск и снова сможет работать в учебном заведении. Однако дальше работать в сфере образовании она не хочет, думает о том, чтобы заняться благотворительностью.

Напомним, в конце декабря Елена Носова сняла и опубликовала в сети видео о том, что в 401 кабинете сочинской школы №4 исписаны парты и сломаны стулья. После этого учительницу уволили, «за грубое нарушение устава». Это произошло накануне Нового года.

При этом в управлении по образованию и науки администрации Сочи информагентствам тогда отметили, что «борец за справедливость» Носова «продемонстрировала свою полную отстраненность, безучастность и бездействие в данной ситуации, а школа уже закупила новую мебель на сумму 700 тыс. рублей.