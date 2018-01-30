Около 100 жителей Дагестана подали в суд на местные МВД, МЧС и правительство

В Советский суд Махачкалы обратились 128 жителей поселка Временный, который разрушили во время контртеррористической операции, сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Иски поданы к местным МВД, МЧС, администрация Унцукульского района, Северо-Кавказскому региональному центру МЧС, а также к правительству Дагестана.

«Истцы требуют признать незаконным бездействие государственных органов, которые создают препятствия в выплате компенсаций за вред, нанесенный движимому имуществу в рамках контртеррористической операции», — говорится в сообщении.

Речь идет о событиях сентября-ноября 2014 года, когда силовые структуры проводили «зачистку» поселка Временный, пишет «Мемориал». Во время КТО большинство жителей покинули поселок, но им разрешили вернуться обратно.

«Местные жители увидели, что их дома сильно повреждены или полностью уничтожены, а их имущество украли или испортили», — говорится в сообщении правозащитного центра.

Как утверждают в «Мемориале», более тысячи пострадавших не могут получить компенсацию ущерба и живут у родственников.