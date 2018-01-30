Решение ЕСПЧ по жалобе «Новой газеты» по делу «Курска» вступило в силу

Коллегия из пяти судей отказала российскому правительству в передачи дела «Курска» в большую палату ЕСПЧ. Таким образом, решение по первой жалобе «Новой газеты» по этому делу вступило в силу. Интересы «Новой газеты» и специального корреспондента Елены Милашиной представлял в Старсбурге юрист Ярослав Кожеуров.

Напомним, Страсбургский суд вынес решение по жалобе «Новой газеты» и Милашиной в октябре 2017 года. В этой жалобе опротестовалось решение российских судов по совместному иску Минобороны и Главной военной прокуратуры, поданному по факту двух публикаций «Новой» в январе 2005 года.

В первой из публикаций «Новая» сообщала, что родственники погибших подводников обратились в ЕСПЧ после того, как не смогли добиться возбуждения уголовного дела по факту халатности руководства Военно-морского флота, ставшей, по мнению заявителей, причиной трагической гибели как подводной лодки, так и экипажа.

Во другой публикации «Новая» рассказала о давлении, которое начали оказывать на родственников погибших подводников. Это давление в результате привело к тому, что люди отказались от того, чтобы добиваться коммуницирования жалобы в ЕСПЧ.