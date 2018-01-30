Рогозин назвал ущерб оборонного сектора от санкций

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что ущерб от санкций против предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России составил сотни миллиардов долларов, передает Интерфакс.

По его словам, от санкций пострадали также европейские партнеры России.

«Они (американцы) просовывают насильно свой собственный товар, лишая европейцев возможности сбыта своего товара на территорию России и мешая нам продавать наш товар в третьих станах. Но это категорически невыгодно европейцам», — сказал Рогозин.

Ранее США пригрозили вводить санкции против физических лиц и компаний из любой страны мира, которые заключают «существенные» контракты с предприятиями российского оборонного сектора. Под угрозой не только иностранные компании, но и российские.

Однако позднее американские власти заявили, что пока Вашингтон не видит необходимости вводить новые санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса.

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Конгресс наделил полномочиями по введению санкций президента США, но Трамп делегировал соответствующие полномочия Госдепартаменту, который должен советоваться по этому вопросу с Министерством финансов.