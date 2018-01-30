Дмитрия Богатова отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста математика Дмитрия Богатова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следствие отпустило из-под домашнего ареста Богатова в связи с отсутствием оснований для продления ему меры пресечения», — цитирует собеседника ТАСС.

В Пресненском суде подтвердили, что не получали ходатайство следствия о продлении меры пресечения Богатову.

Ранее сообщалось, что эксперты МВД не нашли доказательств того, что математик призывал к терроризму. Защита будет добиваться реабилитации Богатова после снятия с него обвинений. Математик также прошел проверку на детекторе лжи. Тогда специалисты сделали заключение, что Богатов не лгал​, когда утверждал, что у него было алиби. По его словам, во время распространения экстремистских сообщений с его компьютера он был в спортзале.

Осенью прошлого года сообщалось, что Дмитрий Богатов может перейти в статус сидетеля.

Напомним, Дмитрия Богатова обвиняют по статьям о призывах к терроризму и подготовке массовых мероприятий. По версии следствия, он призывал людей выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь, используя аккаунт на форуме SysAdmins.ru «Айрат Баширов».