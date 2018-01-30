Полиция Петербурга расследует нападение на оппозиционера в маске Путина

МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ответило на запрос «Новой газеты» о том, как идет расследование нападения на 45-летнего рабочего Владимира Иванютенко, который запомнился участникам оппозиционных акций маской Путина на лице и футболкой с популярной нецензурной надписью.

В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«В настоящее время уголовное дело находится на стадии предварительного расследования. К сожалению, предоставить сведения об имеющихся результатах расследования данного уголовного дела в настоящее время не представляется возможным», — заявили в ведомстве.

Напомни, утром 28 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге неизвестные напали с ножом на 45-летнего Владимира Иванютенко. Врачам удалось спасти его жизнь. У мужчины были повреждены печень, селезенка, межреберная артерия в области сердца, были многочисленные порезы и ушибы.

Незадолго до этого Иванютенко начал ходить на акции протеста, сблизился со сторонниками из «Артподготовки» — движение признано в России экстремистской организацией. По мнению самого потерпевшего и его друзей, это покушение на убийство — ​расплата за оппозиционные взгляды.