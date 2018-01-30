Минфин США пообещал санкции на основе «кремлевского доклада»

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что информация о новых санкциях в отношении России содержится в «засекреченной части» «кремлевского доклада».

Как сообщила в твиттере корреспондент MSNBC, во время встречи с представителями банковского сектора сенатор Роберт Менендес спросил у главы Минфина о новых санкциях. «Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада», — цитирует его ответ журналистка.

Мнучин добавил, что изначально не планировалось сообщать о санкциях в день публикации доклада, отмечает Вloomberg.

Во вторник Минфин США внес в «кремлевский доклад» имена 210 россиян. В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, все руководство администрации президента, среди них — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, в список включили и всех федеральных министров и российских олигархов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, чьи имена опубликованы в докладе де-факто названы врагами США. По его словам, публикация документа может потенциально наносить ущерб имиджу руководства России, политикам и предпринимателям.

Президент России Владимир Путин пошутил о том, что его не включили в так называемый «кремлевский доклад». «Обидно», — сказал он.