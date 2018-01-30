Ведущего «Навальный Live» и пресс-секретаря Навального оставили на ночь в ОВД

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова оставили на ночь в ОВД Даниловский. Об этом Шаведдинов написал в своем твиттере.

«Формально есть все основания отпускать нас с повестками, но обида сотрудников полиции, которые сломали три двери в прямом эфире на всю страну в поисках нас оказалась сильнее, чем закон», — написал ведущий.

Шаведдинов также сообщил, что в его отношении составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания).

Ранее Ярмыш и Шаведдинова задержали в Шереметьево на выходе из зоны таможенного контроля, где их в течение часа досматривали, согласно некоему «распоряжению». Также досмотрели и сотрудника штаба Навального Оксану Баулину.

Напомним, 28 января Шаведдинов и Ярмыш вели прямую трансляцию «Забастовок избирателей» по всей России на канале «Навальный Live». Свое местонахождение они не раскрывали. В день акции полиция выпилила болгаркой двери в офисе ФБК и федеральном штабе. Как предполагали Ярмыш и Шаведдинов, сотрудники полиции искали студию, из которой ведется трансляция.