Новая газета

В Москве в переходе станции «Улица 1905 года» обрушились строительные леса

Общество

 

В переходе станции метро «Улица 1905 года» в Москве обрушились строительные леса, есть пострадавшие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

По данным «Пятого канала», пострадали шесть человек. Очевидцы говорят, что под завалами могут быть люди.

Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник сообщает о четырех пострадавших.

«По предварительной информации, на выходе из станции в подземном переходе произошло обрушение деревянных конструкций, есть пострадавшие, службы города на месте», — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь обрушения составила 16 квадратных метров.

Как пишет газета «Московский комсомолец», три человека получили легкие травмы. 

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, прибыли пожарные автомобили, машины скорой помощи.

Теги:
происшествия, москва
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