В России снизился прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом уменьшилась на 5,2%, для трудоспособного населения — на 5,3%, для пенсионеров — на 4,9%, для детей — на 5,7%. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

«Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 10,573 тысяч рублей, пенсионеров — 8,078 тысяч рублей, детей — 9,603 тысяч рублей», – говорится в постановлении.

Снижение прожиточного минимума объясняется уменьшением стоимости продуктов питания.

Напомним, 26 января президент России Владимир Путин внес в Думу законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. По его словам, повышение МРОТ коснется примерно 4 млн человек, в том числе госслужащих, работников малых предприятий, а также часть работающих пенсионеров.