СК начал проверку после обрушения лесов в московском переходе

В Москве следственный комитет (СК) начал проверку после обрушения деревянных строительных лесов в подземном переходе возле станции метро «Улица 1905 года». Об этом сообщается на сайте столичного главного управления СКР.

Как уточняют в СК, в результате происшествия пятеро человек получили травмы различной степени тяжести, и «незамедлительно были доставлены в медицинские учреждения».

«Вечером 30 января 2018 года при выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода, расположенного вблизи метро „Улица 1905 года“ в городе Москве, произошло обрушение строительных лесов.», — говорится в сообщении.

Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что возле станции метро «Улица 1905 года» в Москве произошло обрушение лесов. СМИ писали, что в результате инцидента пострадали от четырех до шести человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что переход эксплатирует ГУП «Гормост», и пообещал, что будет проведено служебное расследование.