Фигуристы направили президенту МОК письмо в поддержку не получившего приглашения на ОИ Ивана Букина

22 олимпийских чемпиона по фигурному катанию, тренеры Татьяна Тарасова и Тамара Москвина, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева направили письмо на имя президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в поддержку российского фигуриста Ивана Букина, который не получил приглашение на Игры в Пхенчхане, передает ТАСС.

«Мы искренне надеемся, что МОК пересмотрит свое решение в отношении фигуриста Ивана Букина, употребление допинга которым не только не доказано, но который никогда не имел никакого отношения к допинговым скандалам или нарушениям, и тем не менее он не был приглашен на зимние Олимпийские игры 2018 года», — говорится в письме.

Документ подписали олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе, Марина Анисина, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Олег Васильев, Елена Валова, Оксана Казакова, Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Александр Зайцев, Евгений Платов, украинец Виктор Петренко, американец Скотт Гамильтон, француз Гвендаль Пейзера.

Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, уже оспорил решение МОК не приглашать его на Олимпиаду в Спортивном арбитражном суде. Помимо него это сделала фигуристка Ксения Столбова, которая из-за отсутствия приглашает не сможет выступить на Играх в паре с Федором Климовым.

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Напомним, что МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Олимпиаде. Среди них не оказалось таких ведущих российских спортсменов, как биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков.