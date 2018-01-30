РБК: ФСБ и МВД начали проверку чиновников и силовиков Дагестана

После ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева в Дагестан из Москвы приехали сотрудники центрального аппарата МВД и ФСБ, а также Генпрокуратуры, чтобы проверить местных чиновников на коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями. Об этом РБК рассказали источники в центральном аппарате МВД и ФСБ.

«На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиям и взяточничестве в регионе», — сказал источник агентства в МВД.

Эти обращения, по его словам, стали поводом для проведения доследственных проверок.

Как подчеркнули близкие в руководству Дагестана источники, под подозрение попали в том числе республиканские министры и мэры.

Напомним, что 19 января в Дагестане задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева.

25 января ему предъявили обвинение по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий) и арестовали на два месяца.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка площадью около 17,5 тысяч квадратных метров за плату в размере 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом, отмечает следствие, глава города знал, что земельный участок — собственность Республики Дагестан.

Таким образом, по версии следствия, мэр Махачкалы нанес городу ущерб более чем на 80 миллионов рублей. Чиновник не признал своей вины.