Новая газета

К журналисту Павлу Никулину пришли с обыском по делу о терроризме

Общество

 

Ранним утром в квартиру журналиста Павла Никулина в Москве пришли с обыском. Об этом он рассказал «Медиазоне» и в своем телеграм-канале.

По его словам, обыск проходит в рамках дела по статье 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Постановление об обыске выдано судом в Калуге.

Никулин связывает обыск с публикацией своего текста «Из Калуги с джихадом» в журнале The New Times.

В июне прошлого года суд оштрафовал журнал The New Times на 100 тыс. рублей за материал «Из Калуги с Джихадом». В тексте рассказывается о жителе Калуги, который «разочаровался в России, анархизме и рабочей борьбе» и уехал воевать в Сирию.

Теги:
yr, терроризм, полиция, обыски
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