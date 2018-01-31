К журналисту Павлу Никулину пришли с обыском по делу о терроризме

Ранним утром в квартиру журналиста Павла Никулина в Москве пришли с обыском. Об этом он рассказал «Медиазоне» и в своем телеграм-канале.

По его словам, обыск проходит в рамках дела по статье 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Постановление об обыске выдано судом в Калуге.

Никулин связывает обыск с публикацией своего текста «Из Калуги с джихадом» в журнале The New Times.

В июне прошлого года суд оштрафовал журнал The New Times на 100 тыс. рублей за материал «Из Калуги с Джихадом». В тексте рассказывается о жителе Калуги, который «разочаровался в России, анархизме и рабочей борьбе» и уехал воевать в Сирию.