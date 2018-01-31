СМИ узнали об изучении ФБР второго досье на Трампа

Следователи Федерального бюро расследований (ФБР), расследующие дело о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, вслед за первым досье на американского президента Дональда Трампа принялись изучать второе, пишет The Guardian.

Первое досье написано бывшим британским шпионом Кристофером Стилом. Второе — политическим активистом и бывшим журналистом Коди Ширером. По данныс издания, следователи получили ряд подтверждений первому досье из второго. Причем они сначала скептически относились ко второму досье. поскольку его написал человек, который не имел опыта работы со спецслужбами.

Когда составлялось второе досье, неизвестно, у ФБР оно оказалось в 2016 году, пишет The Guardian. Оба досье рассказывают о том, что Трамп «был скомпрометирован во время поездки в Москву в 2013 году». Подробностей газета не сообщает, кроме того, что в гостиницу к нему, как следует из первого досье, приводили проституток, и что автор второго досье Ширер в своих материалах ссылается на неназванный источник в российской ФСБ.

Напомним, досье Стила было опубликовано в BuzzFeed в январе 2017 года. Издание отмечало, что проверить изложенную информацию не удалось. Позднее CNN со ссылкой на источники рассказал, что спецслужбы США частично подтвердили достоверность сведений из этого доклада.

Washington Post сообщала, что публикацию досье сначала спонсировало близкое к республиканцам консервативное издание Washington Free Beacon, а затем — главный соперник Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон и Демократическая партия.

Трамп назвал статью лживой и заявил, что публикация Buzzfeed нарушает журналистскую этику. По его мнению, статья является примером «охоты на ведьм». В Кремле также опровергли информацию о наличии некоего компромата на избранного президента США, назвав это «абсолютным вымыслом».