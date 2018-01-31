В Москве 11 человек пострадали при наезде автобуса на бордюр

11 человек пострадали в результате наезда пассажирского автобуса на разделительный бордюр на Ленинградском шоссе в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Авария произошла около 4:45 по московскому времени в районе дома 2 на Ленинградском шоссе. Семерым пострадавшим медики оказали помощь на месте, остальных госпитализировали.

Напомним, в конце прошлого года в Москве произошли две крупные аварии с участием пассажирских автобусов. В результате аварии 25 декабря у станции метро «Славянский бульвар» погибли четыре человека. В результате аварии 29 декабря на остановке на Сходненской улице пострадали три человеа.

Водителю Виктору Тихонову, управлявшему автобусом 25 декабря, предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, свою вину он не признал. Причиной аварии 29 декабря назвали маневр водителя с целью избежать столкновения с другой машиной. Заместитель мэра Москвы по транспортным вопросам Максим Лискутов назвал причиной обеих аварий «человеческий фактор».