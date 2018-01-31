Трамп выступил со своим первым обращением к Конгрессу

Президент США Дональд Трамп выступил со своим первым обращением к американскому Конгрессу «О положении страны», сообщается на сайте Белого дома.

В своей речи Трамп назвал Китай и Россию угрозами интересам, экономике и ценностям США.

«По всему миру, нам угрожают режимы-изгои, террористические группировки и противники, как Китай и Россия, которые противостоят нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Сражаясь с этими опасностями, мы знаем, что слабость — это верный путь к конфликту, и сила, которая не имеет себе равных, безусловно обеспечивает нашу оборону», — сказал американский лидер.

Он призвал Конгресс прекратить сокращать оборонный бюджет и «полностью профинансировать великих военных США». Кроме того, он заявил, что в рамках обороны США необходимо модернизировать ядерный арсенал.

«Надеюсь, мы никогда его не используем, но сделаем его таким сильным и мощным, что он будет сдерживать любые акты агрессии. Возможно, когда-нибудь в будущем настанет волшебный момент, когда страны мира объединятся, чтобы избавиться от ядерного оружия», — сказал он, добавив, что сейчас это время не пришло.

Напомним, Россия и Китай были названы угрозами американской безопасности дважды — сначала в опубликованной в декабре прошлого года Стратегии национальной безопасности США, и затем в Национальной оборонной стратегии США от 19 января. В последнем документе страны упомянуты наряду с активностью террористических группировок.

Во время своего выступления перед Конгрессом Трамп также отказался закрывать тюрьму Гуантанамо на Кубе, которую США создали в 2002 году на военной базе для международных террористов. Он подписал приказ, согласно которому военная тюрьма продолжит работу.

«Этот документ направлен на защиту наших граждан от продолжающихся угроз. Возможность держать в заключении врагов, захваченных во время вооруженных конфликтов — это законное право»,— заявили в Белом доме.

Напомним, Трамп еще во время предвыборной кампании дал понять, что не закроет тюрьму. Закрытие тюрьмы Гуантанамо являлось одним из главных обещаний Барака Обамы во время его первой предвыборной кампании в 2008 году. В конце декабря 2016 года Обама, несмотря на отказ Конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод заключенных Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства. Кроме того, он представил в Конгресс план по закрытию военной тюрьмы в Гуантанамо.