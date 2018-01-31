Эксперт рассказал о замене имен в «кремлевском докладе» в «последний момент»

В первоначальном варианте «кремлевского доклада» были указаны предприниматели и «олигархи», которые заработали свое состояние при помощи контактов с Кремлем, однако в последний момент он был изменен.

Об этом рассказал научный сотрудник Атлантического совета (Atlantic Council) Андерс Ослунд, который был соавтором рекомендаций по составлению списка, но чьи рекомендации оказались неиспользованы американской администрацией. Его комментарий опубликован на сайте совета.

«В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — никто не знает, кто это был — отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes. При этом данный высокопоставленный чиновник высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет», — рассказал Ослунд.

Он отметил, что тем самым закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA), который подписал президент Дональд Трамп летом прошлого года против России после «ее вмешательства в американские выборы» превратился в целом в «неэффективные и издевательские санкции США в отношении России».​

В «кремлевском докладе» оказались имена 210 россиян. Список поделен на четыре части: «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». СМИ отмечали, что Минфин США не указал источники информации, однако список «олигархов» (96 имен) целиком повторил рейтинг российских миллиардеров Forbes образца 2017 года. После этого Минфин США пообещал санкции на основе «кремлевского доклада».