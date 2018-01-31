РБК: Роскомнадзор обнаружил незаконно заблокированные сайты

Роскомнадзор уличил провайдеров в незаконных блокировках сайтов, пишет РБК со ссылкой на письма ведомства, разосланные операторам в ряде регионов страны.

По данным Роскомнадзора, были заблокированы сайты «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora. При этом сайты этих компаний не были внесены в Единый реестр запрещенной информации.

Выявить несанкционированные блокировки удалось с помощью системы «Ревизор», которая автоматически проверяет, ограничивает ли провайдер доступ к сайтам или нет.

Единый реестр запрещенной информации появился в ноябре 2012 года. Если Роскомнадзор вносит сайт в этот список, то оператор связи обязан блокировать ресурс. В этот реестр попадают сайты с противоправным контентом, в том числе с пропагандой экстремизма и детской порнографией.

В июле прошлого года Роскомнадзор отчитался, что за пять лет работы заблокировал 257 тыс. ресорсов. Большинство — на основании судебных решений. В ведомстве рассказали, что значительная часть запрещенной информации распространяется с помощью соцсетей.