Faсebook запретил рекламу криптовалют и ICO

Американская соцсеть Facebook запретила всю рекламу криптовалют и первичного размещения токенов (ICO). Как говорится в сообщении компании, она не допустит рекламу финансовых продуктов и услуг, «которые зачастую связаны с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения».

Подобные рекламные объявления будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности, в том числе в Instagram и сети Audience Network, размещающей рекламу в сторонних приложениях.

20 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть даст пользователям возможность определять новостные ресурсы, которым они доверяют. При этом пользователи смогут видеть больше новостей от родных и друзей.

Власти некоторых стран сейчас пытаются регулировать рынок криптовалют. Так, в Южной Корее запретили анонимную торговлю криптовалютами, а в Китае резко ограничили добычу (майнинг) биткойнов. Российский Минфин предложил считать криптовалюту «цифровыми финансовыми активами», которыми нельзя будет расплачиваться в России. На фоне этих новостей в январе курс биткойна резко снизился — с $20 до $10 тыс.