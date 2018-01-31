Журналиста Павла Никулина допросят в качестве свидетеля по делу о терроризме

Сотрудники ФСБ допросят журналиста Павла Никулина в качестве свидетеля по делу о терроризме, сообщает «Медиазона».

Обыски проводятся по статье 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Позднее журналиста повезут на допрос.

У Никулина изъяли электронику и футболки с символикой самиздата moloko plus, главным редактором которого является Никулин. Также изъяли номера самого журнала.

Обыск в квартире Павла Никулина начался сегодня утром. Он связан с публикацией «Из Калуги с джихадом» в журнале The New Times. В материале рассказывается о жителе Калуги, который «разочаровался в России, анархизме и рабочей борьбе» и уехал воевать в Сирию.

В июне суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей из-за этого текста. Журнал обвиняли в нарушении части 6 статьи 13.15 КоАП России (выпуск продукции СМИ, публично оправдывающей терроризм).

Как ранее рассказывал Никулин, он планировал опубликовать интервью в Esquire, однако позже журнал отказался. В издании рассказали, что к ним приходил сотрудник ФСБ, который интересовался этим текстом.