Генпрокуратура подтвердила проверки чиновников Дагестана

В Генпрокуратуре подтвердили, что в Дагестан направили комиссию для проверки состояния законности в регионе, передает Интерфакс со ссылкой на первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана.

«Для проверки состояния законности в республике», — объяснил Буксман.

Накануне РБК сообщило, что в Дагестан из Москвы приехали сотрудники центрального аппарата МВД и ФСБ, а также Генпрокуратуры, чтобы проверить местных чиновников на коррупцию.

«На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиям и взяточничестве в регионе», — сказал источник РБК.

Также поводом для проверок послужил арест мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Его обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). Чиновник не признал своей вины.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка площадью около 17,5 тысяч кв. м за плату в размере 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом, отмечает следствие, глава города знал, что земельный участок — собственность Республики Дагестан.