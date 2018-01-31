Во Владивостоке задержали 13 волонтеров Навального после «Забастовки избирателей»

Сотрудники правоохранительных органов задержали 13 волонтеров штаба оппозиционного политика Алексея Навального, которые принимали участи в акции 28 ноября. Об этом сообщается на странице штаба в «ВКонтакте».

«Сегодня в 6:30 к нашим волонтерам начала ломиться полиция. Некоторые полицейские ушли после отказа следовать куда-либо без повестки, однако сейчас, по их словам, задержано уже 13 человек», — говорится в сообщении.

На странице штаба уточняется, что уже составлено четыре протокола по статье 20.2 части 5 КоАП «нарушение проведения публичного мероприятия», три из которых составлены на волонтера, а один на юриста штаба.

Напомним, 28 января в городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». По оценкам организаторов, митинги или шествия прошли почти в 100 городах, в МВД заявили, что протестные акции были в 46 городах. Акции в Москве и Санкт-Петербурге не были согласованы с властями. Полиция задержала 350 человек по всей России.