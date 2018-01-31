Математика Дмитрия Богатова отпустили под подписку о невыезде

Математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму, отпутили под подписку о невыезде, передает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Саркиса Дарбиняна.

По его словам, обвинения с Богатова не сняли.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие отпустило Дмитрия Богатова из-под домашнего ареста. В суде уточнили, что что не получали ходатайство следствия о продлении меры пресечения Богатову.

Эксперты МВД ранее не нашли доказательств того, что математик призывал к терроризму. Защита будет добиваться реабилитации Богатова после снятия с него обвинений. Математик также прошел проверку на детекторе лжи. Тогда специалисты сделали заключение, что Богатов не лгал​, когда утверждал, что у него было алиби. По его словам, во время распространения экстремистских сообщений с его компьютера он был в спортзале.

Напомним, Дмитрия Богатова обвиняют по статьям о призывах к терроризму и подготовке массовых мероприятий. По версии следствия, он призывал людей выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь, используя аккаунт на форуме SysAdmins.ru «Айрат Баширов».