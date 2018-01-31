В ФАС рассказали о ручном завышении цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба выяснила, что цены на авиабилеты необоснованно завышаются вручную, а не при помощи специальных машин из-за рубежа. Об этом глава ФАС Игорь Артемьев рассказал в Совете Федерации, его слова передает ТАСС.

«Мы будем пытаться, руководствуясь здравым смыслом, с авиакомпаниями в таком мягком варианте изменить их алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства, связанного с ростом цен, не основанного на серьезных доказательствах (повышенного — прим.ред.) спроса», — сказал Артемьев.

Глава ведомства уточнил, что ФАС проводила проверку полгода. Поручение провести ее ведомство получило 16 августа от президента России Владимира Путина. Тогда высказывалось предположение, что завышенные цены на билеты устанавливает специальные компьютерные системы динамического ценообразования.

Как отмечал Артемьев, за этой системой может скрываться сговор мировых авиаперевозчиков, так как российские авиакомпании закупили иностранные компьютерные системы в США и Европе. Специальные системы помогают устанавливать цену в зависимости от разных факторов.

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Отметим, что в СМИ также появилась информация о завышении цен на билеты перед Чемпионатом мира по футболу в России. СМИ заметили, что самый большой скачок цен произошел по направлению Волгоград. Кроме того, резко подорожали билеты в Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Самару